８日午前７時１０分頃、茨城県取手市井野台の木造２階住宅から煙が出ていると、近隣住民から１１９番があった。取手署によると、火は約４時間４５分後に消し止められたが、この家に住む吉村正昭さん（８２）と、妻の美代子さん（７７）が２階の寝室で倒れているのが見つかり、その場で死亡が確認された。吉村さんは２人暮らし。警察は火事の原因を調べている。