■スピードスケート世界選手権（日本時間7日、オランダ・ヘーレンフェイン）現役最後のレースに臨む郄木美帆（31、ＴＯＫＩＯインカラミ）が、スピードスケート世界選手権、4種目総合で競い合うオールラウンド部門に出場し、前半を総合首位で折り返した。500mで37秒75の首位に立つと、3000mで4分03秒37の7位で、ノルウェーのR.ビクルンド（25）とポイントで並び、最終日の1500m、5000mに挑む。郄木は2月のミラノ・コル