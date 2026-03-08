「チケットは大人料金の8900円ね」春休みにユニバーサル・スタジオ・ジャパン（USJ）行きを計画するママ友からそう言われたら、思わず首をかしげたくなる人もいるのではないでしょうか。まだ小学6年生、中学校に入っていないのに……そう感じるのも無理はないかもしれません。 USJの大人料金と子ども料金の差が3200円以上あることを知っていても、「ケチくさいと思われたくない」と、なかなか言い出せないのが本音では