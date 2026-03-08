ガールズグループKep1erを脱退したヨンウンが、心境を綴った。去る3月7日、ヨンウンは自身のインスタグラムを更新。【写真】Kep1er、脱退メンバーが涙キャプションには、「こんにちは、ソ・ヨンウンです。2022年のデビューから今まで、皆さんが送ってくださった身に余るほどの愛のおかげで、すべての瞬間より輝くソ・ヨンウンとして、ステージに立つことができた。すべての記憶が、私にとって夢のようだった」と伝えた。続けて、「