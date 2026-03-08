◆練習試合大阪桐蔭７―６関西学院大高（３月８日、関西学院大グラウンド）第９８回センバツ高校野球大会（１９日開幕・甲子園）に出場する大阪桐蔭が８日、関西学院高と練習試合を行った。西武・中村剛也の長男・勇斗（２年）は第１試合に「５番・三塁」で先発出場。５打数１安打２打点と活躍した。２回の第１打席では遊ゴロ、４回の第２打席は四球で出塁。５回の第３打席は、１点を追う２死一、二塁。０―２と追い込まれ