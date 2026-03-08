◆大相撲春場所初日（８日、エディオンアリーナ大阪）東幕下３８枚目・矢後（押尾川）が西３７枚目・城間（尾上）に押し出されて黒星スタートとなった。何も出来なかった。「ちょっと（立ち合いの）圧力が弱かったですね。後ろに下がってしまってしまい、どうしようもなかった」と首をひねった。昨年の名古屋場所で６勝１敗と勝ち越してから、３場所連続の３勝４敗。場所前は雨の影響で部屋の土俵が緩くなってしまい、近くに