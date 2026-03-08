【30MS 春日未来 (20th Anniv. YOU AND アイ！)】 3月14日 発売予定 価格：5,060円 「30MS 春日未来 (20th Anniv. YOU AND アイ！)」パッケージ画像 BANDAI SPIRITSは、3月14日に発売予定のプラモデル「30MS 春日未来 (20th Anniv. YOU AND アイ！)」のパッケージ画像を公開した。 本製品は、BANDAI SPIRITSの美少女プラモデル「30 MINUTES SISTERS（30MS）」と