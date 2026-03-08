◆オープン戦日本ハム―ロッテ（８日・エスコン）日本ハムの有原航平投手（３３）が先発し、古巣復帰後、エスコンでの初登板となった。有原コールとともに大歓声でマウンドに上がった。２回２／３を４安打５四球２失点、５９球を投じたところでマウンドを降りた。最速は１４５キロだった。初回は先頭の藤原に右前打と右翼・矢沢の失策で無死二塁のピンチを招くが２番・ソトを二直でダブルプレー。３番・ポランコには一球もス