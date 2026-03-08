◆オープン戦オリックス―ソフトバンク（８日・京セラドーム大阪）オリックス・田嶋大樹投手がオープン戦初登板し、３回を４安打無失点、６１球で交代した。３者凡退は一度もなかったが、走者を出しながら粘りを発揮。２回２死満塁では野村を三ゴロに仕留めた。プロ９年目も開幕ローテ入りが見込まれる左腕。収穫と課題を整理し、仕上げに入る。