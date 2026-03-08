◇大相撲春場所初日（2026年3月8日エディオンアリーナ大阪）東農大出身で、昨年の全国学生選手権準優勝などの実績を引っさげて角界入りした幕下最下位付け出しの木下改め不動豊（22＝時津風部屋）がデビューし、鷹翔（おうか、33＝湊部屋）を下し初陣を飾った。立ち合いで得意の右四つに組むとがぶり気味に出て一気の寄り切り。長崎から両親が観戦する前で勝ち名乗りを受け「勝ってホッとした。所作が緊張したけど、仕切り