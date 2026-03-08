◇ワールドベースボールクラシック 1次ラウンド プールC 日本8ー6韓国（7日、東京ドーム）日本代表・侍ジャパンが7日、韓国との接戦を制して2連勝。2本塁打4打点を挙げた鈴木誠也選手がチームをけん引しました。初回に3点を奪われますが、直後に鈴木選手の2ランで反撃。「韓国とやるときは大体緊迫した雰囲気で、周りも盛り上がるので、緊張感も高いですし、最初ああいった展開になったので、ちょっとみんな焦ったと思いますけど、