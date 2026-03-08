◇第6回WBC1次ラウンドD組ベネズエラ―イスラエル（2026年3月7日マイアミ）ベネズエラのルイス・アラエス内野手（28）が2本塁打を含む全て長打の4安打で5打点をたたき出し、チームの勝利に貢献した。試合後、会見に出席し「まずこの機会を与えてくれた神に感謝したい。1試合でホームラン2本と二塁打2本を打った。そしてこのユニホームを着て、それができたことをとても誇りに思っている」と笑顔だった。まずは初回、鮮や