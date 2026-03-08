俳優のつるの剛士（50）が8日、自身のインスタグラムを更新。ぎっくり腰になってしまったことを明かし、ファンから心配の声が寄せられた。つるのは「人生3度目のギックリ腰。。やったことのある人しかわからないこの辛さ」と書き出し、痛みに悶絶していることを明かした。「腰に電気が走りベッドから起き上がれず、転がりながらなんとか…2階に上がるのがどんな高い山よりキツイ」とし、杖をつきながらゆっくりと階段を上る