【AFC女子アジアカップ2026】インド女子代表 0−11 日本女子代表（日本時間3月7日／パース・レクタンギュラー・スタジアム）【映像】「股抜き」のダイレクト弾（実際の様子）なでしこジャパン（サッカー日本女子代表）のMF長谷川唯が、ダイレクトシュートで相手選手の股を射抜いてゴール。ファンたちがSNSで歓喜した。2大会ぶりの優勝と2027年ワールドカップ出場権（上位6チーム）を目指しているなでしこジャパンは日本時間3月