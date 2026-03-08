英国戦の5回、2ランを放ちジャッジ（左）と喜ぶ米国のシュワバー＝ヒューストン（AP＝共同）【ヒューストン共同】ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次リーグのA、B、D組が7日、米ヒューストンなどで行われ、B組は前回準優勝の米国が9―1で英国に勝ち、2連勝とした。0―1の五回にシュワバー（フィリーズ）の2ランなどで5点を挙げ、逆転した。イタリアは8―0でブラジルを下した。日本が勝ち上がれば準々決勝で対戦する