1989年に漫画家デビュー、その後、膠原病と闘いながら、作家・歌手・画家としても活動しているさかもと未明さんは、子どもの頃から大の映画好き。古今東西のさまざまな作品について、愛をこめて語りつくします！今回は「ツーリストファミリー」（２月６日から公開中）です。（イラスト：筆者）笑いとともに普遍的なテーマが描かれた「ツーリストファミリー」* * * * * * *笑いの中で普遍的なテーマに切り込んだ作品「インドで異例