高校生になると、病院受診の際に「親はどこまで関わるべきか」で迷うママもいるのではないでしょうか。今回の投稿者さんも、高校1年生の息子さんが内科を受診する際の付き添い方について、これでよいのかと疑問を抱いていました。『高1息子が内科に受診するとき、親はどうしている？受付までは一緒にして、看護師に呼ばれて体重を測るとか、医師と話すのは子どもだけ。私は待合室にいるけれど、こんな感じでいいのかな？』子ども