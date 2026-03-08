＜ダイキンオーキッドレディス最終日◇8日◇琉球ゴルフ倶楽部(沖縄県）◇6610ヤード・パー72＞国内女子ツアー開幕戦の最終ラウンドが終了した。昨季の年間女王・佐久間朱莉が3バーディ・1ボギーの「70」をマーク。トータル16アンダーで逃げ切り、ツアー通算5勝目を果たした。〈連続写真〉ゆーーっくり上げるから曲がらない！佐久間朱莉の最強スイング前半は3バーディ・1ボギーと2つ伸ばした。2位と4打差で迎えた後半ではスコア