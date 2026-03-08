＜ブルーベイLPGA最終日◇8日◇ジャンレイク・ブルーベイGC（中国）◇6712ヤード・パー72＞米国女子ツアーの最終ラウンドが進行している。今季初戦の渋野日向子は前半で1バーディ・2ボギー・2ダブルボギーと5つ落とし、トータル3オーバー・35位タイに後退している。【写真】原英莉花にほっぺを突かれるシブコ連覇がかかる竹田麗央はトータル7アンダー・5位タイ。古江彩佳、ツアーデビュー戦の原英莉花はトータル3アンダー・12位