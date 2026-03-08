◇オープン戦阪神―巨人（2026年3月8日甲子園）阪神・岡田彰布オーナー付顧問（68）が毎日放送の巨人戦中継でゲストを務め、阪神の左翼争いに持論を展開した。ここまでリードした形の5年目・中川については「ヒットは出ているけど、思い切りがいいのと、何でも行くのとでは紙一重。レギュラー取って、成長するならもっとどっしり行ってほしい。捕手としてなら打撃はいいけど、外野としてはまだ物足りない」と語った。一