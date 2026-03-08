女子ゴルフの国内ツアー開幕戦、ダイキンオーキッドレディースは８日、沖縄県南城市の琉球ＧＣ（６６１０ヤード、パー７２）で最終ラウンドが行われ、首位で出た昨季年間女王の佐久間朱莉（２３）が通算１６アンダーで優勝した。ツアー通算５勝目。優勝賞金は２１６０万円。