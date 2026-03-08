◇ノルディックスキーW杯ジャンプ（2026年3月8日フィンランド・ラハティヒルサイズ＝HS130メートル）個人第24戦が行われ、メダル3つを獲得したミラノ・コルティナ冬季五輪後初の公式戦出場だった二階堂蓮（24＝日本ビール）は合計270・8点の14位だった。1回目126・5メートルで5位につけるも、2回目119メートルで後退した。二階堂は2月28日のW杯第21戦バートミッテルンドルフ大会（オーストリア）で五輪後初戦を迎える