アメリカとイスラエルによるイランへの軍事攻撃が始まって1週間となり、戦争に反対する抗議デモがアメリカ各地やヨーロッパで行われ、平和を求める声が世界に広がっています。アメリカ・ニューヨークでは7日、イランへの軍事攻撃に反対する人々が「HANDS OFF IRAN NOW！（今すぐイランから手を引け！）」、「STOP THE WAR ON IRAN！（イランでの戦争をやめろ！）」などと書かれたプラカードを掲げ、行進しました。首都ワシントンで