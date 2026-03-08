俳優新木宏典（42）が8日、都内で、「新木宏典×丹波カレンダーブック2026.04−2027.03」（東京ニュース通信社）発売記念会見に出席した。「元々、役者の仕事を50歳までに全てやりきる覚悟でやっている」とした新木。走り続ける秘訣（ひけつ）を「休まないことだと僕は思っています」とした。これは「体は休むと緩むけど、ずっと忙しいとそこに慣れる」という超人的発想だ。だが、「これのいい例が僕のお母さんだった」と明かし