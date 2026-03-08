歌手の浅香唯さん（56）が2026年3月3日、自身のインスタグラムを更新。ディズニーランドを楽しむ様子を披露した。「ひさしぶりのディズニーランドでしたっ」浅香さんは、「夢の国へ」といい、ミッキーの帽子をかぶったディズニーコーデを投稿。「ひさしぶりのディズニーランドでしたっ」といい、「サングラスに写りこんでしまった旦那と娘〜」とコメントを添え、家族でディズニーランドを楽しんだことを思い出とともにつづっていた