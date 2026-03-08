「ゆめてぃ」の愛称で親しまれ、ＴＢＳの「王様のブランチ」でレギュラーリポーターを務めるタレントの畠中夢叶（２０）が、８日、目黒消防署の一日消防署長を務めた。東京消防庁の制服に身を包み、植松秀喜目黒消防署長より一日署長の委嘱状を交付された後、消防隊などによる本格的な消防演習にも参加した。火災が発生したビルで逃げ遅れた人が複数いるという想定で、レスキュー隊やはしご隊による鮮やかな救助演技の最後に、