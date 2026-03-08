３月８日の中山７Ｒ・３歳１勝クラス（芝１６００メートル＝１１頭立て）に出走した白毛の良血馬マルガ（牝、栗東・須貝尚介厩舎、父モーリス）は、直線で追い上げ及ばず７着に終わった。２２年のヴィクトリアマイルなどＧ１を３勝した白毛のアイドルホースのソダシや２３年のスプリンターズＳを制したママコチャの半妹で、前日（７日）の報知杯フィリーズレビューを除外となり、中山の自己条件に回っていた。レースは最内の１