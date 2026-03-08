元プロ野球・ヤクルトの外野手コンビ・坂口智隆さんと上田剛史さんがそろって７日放送のフジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」（土曜・午後５時）に出演。外野のレギュラー争いを繰り広げた過去を振り返る一幕があった。今回のテーマは「黄金コンビ」。坂口さんのヤクルト移籍でライバル関係になった２人。この日も坂口さんが「僕が外野の不動のレギュラー」と自己紹介すると、上田さんは「僕は不動の守備固めです」と自虐的に