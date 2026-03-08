◆オープン戦阪神―巨人（８日・甲子園）巨人の岸田行倫捕手が２打席連続安打を放ち、この時点でオープン戦は８打数５安打、打率を６割２分５厘に上昇させた。「６番・捕手」で先発出場。２回１死で内角カットボールを左前へ運ぶと、４回２死でも低めの変化球を左前へはじき返した。昨季は出場８７試合で打率２割９分３厘、８本塁打と打棒を発揮した新主将。その好調ぶりに、ＳＮＳ上では「いつ見ても打つ」、「打席の内容が