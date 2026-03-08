◆オープン戦阪神―巨人（８日・甲子園）阪神・伊原陵人投手が、オープン戦の巨人戦で先発し、４回で４安打を浴びたものの、無失点、３奪三振、与四球ゼロと好投を見せた。初回２死から、ＮＴＴ西日本時代の先輩・泉口の打球を右翼・高寺がそらして三塁打とされたが、続く新外国人・ダルベックを、この日最速の１４５キロ直球で二ゴロに仕留めた。さらに２回から３回にかけては皆川、リチャード、石塚の下位打線から３者連続