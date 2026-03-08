潮干狩りの季節がやってきました。楽しいけれど、あさりの下処理をするのが面倒という人もいるかもしれませんね。今回は、簡単にできる塩抜き法とおすすめおかずをご紹介。 ▼ペットボトルが大活躍！簡単塩抜き法 あさりの塩抜きのとき面倒なのが、塩水濃度の調整。500mlのペットボトルを使えば、いちいち計量せずにできて便利です。自家製干物を作るときにもお役立ち。 ▼旨みたっぷり「酒蒸し」 春キャベツと一緒に蒸し焼き