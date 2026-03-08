広州港初の南米西海岸直航ルート「ＷＳＡ３」の開通初日に、貨物船に積まれるコンテナ。（２０２５年４月２９日撮影、広州＝新華社配信）【新華社北京3月8日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は8日、第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議の記者会見で、中国と中南米諸国との関係について次のように述べた。中国と中南米諸国の協力は、グローバルサウス間の助け合い、相互支援である。中国人民は中