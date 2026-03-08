◇大相撲春場所初日（８日、エディオンアリーナ大阪）東幕下４２枚目・豪欧勝（鳴戸）が、西幕下４２枚目・大昇龍（山響）を引き落として、白星発進した。「一度対戦したことがある相手で、前回は持っていかれた。今回は立ち合いで何としても勝たないと、と思っていたので良かった」と振り返った。今場所からしこ名を村山から改名。本名の村山豪の「豪」の字を入れたいと強く希望した。しこ名の頭に「豪」がつく力士は元大関の