８日、記者会見に臨む王毅氏。（北京＝新華社記者／李鑫）【新華社北京3月8日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は8日、第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議の記者会見で、中国と中南米諸国との関係について次のように述べた。中南米諸国の資源は中南米諸国の人々のものである。中南米諸国の歩む道は中南米諸国の人々が自ら選ぶべきで、誰と友好関係を築くかは中南米諸国が自ら決めるべきで