２月１７日に５６歳で死去したロックバンド・ＬＵＮＡＳＥＡのドラマー・真矢さんの献花式が８日、神奈川・ぴあアリーナＭＭで営まれた。午前１１時から午後８時までの入れ替え制で計１０回開催される予定で、初回から大勢のファンが涙ながらに別れを惜しんだ。メンバーの「彼を温かく送り出す場を一日でも早く設けたい」という意向で開催に至った献花式は、形式にとらわれない服装で参加することが呼びかけられた。ファンは