元TOKIOの松岡昌宏（49）が8日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。二十歳を超えて急にハマったものを明かす場面があった。リスナーから「博物館や資料館に行くことありますか？」という質問が寄せられた松岡は「俺よく言うんだけどさ、こんなこと言ったら怒られんだろうな、でも言うけどさ」と切り出し、「小中学生の修学旅行で寺なんか見たって面白くも何ともないんだよ、正直な話」と持論を展開した