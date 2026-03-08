巨人で180勝を挙げた斎藤雅樹氏（61）が8日、TBS「サンデーモーニング」（日曜前8・00）に出演。夏冬通じ日本女子最多の五輪メダル通算10個を獲得したスピードスケートの高木美帆（31＝TOKIOインカラミ）を大絶賛した。スピードスケートの世界選手権第3日は7日、オランダのヘーレンフェインで短距離から長距離の4種目総合で争うオールラウンド部門の前半2種目が行われ、今大会限りで現役を退く高木は500メートルは37秒75で1位