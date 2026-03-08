スノーボードのワールドカップ（W杯）札幌大会は8日、札幌市ばんけいスキー場でハーフパイプ（HP）第6戦決勝が行われる予定だったが悪天候で中止となった。6日の予選結果が最終成績となり、男子はミラノ・コルティナ五輪金メダルの戸塚優斗（ヨネックス）、女子は同五輪3位の小野光希（バートン）が優勝となった。ともに今季2勝目で戸塚は通算10勝目。小野は通算8勝目。