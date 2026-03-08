■ダイキンオーキッドレディスオープン最終日（8日、沖縄・琉球ゴルフ倶楽部、6610ヤード、パー72）国内女子ツアー開幕戦のダイキンオーキッドレディス最終日が琉球ゴルフ倶楽部で行われて、25年年間女王の佐久間朱莉（23、大東建託）が最終日、3バーディ1ボギーのトータル16アンダーで開幕戦優勝、昨年12月に亡くなった師匠・尾崎将司さんに捧げる優勝となった。昨季“女王”で開幕戦Vは03年の不動裕理以来、23年ぶりとなった。2