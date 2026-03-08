11日に船橋で開催されるダイオライト記念（Jpn2・ダート2400メートル）に、兵庫からはオディロン（牡7＝森沢、父キタサンブラック）が参戦する。2024年末に兵庫へ転入して以降、重賞2勝、高知での1勝を含む【4・2・0・0】とオール連対。昨年11月の園田金盃では兵庫初の無敗3冠馬・オケマルに初めて土をつけ、同年大みそかの高知県知事賞では初の2400メートルで5馬身差の圧勝と進境著しい。管理する森沢友貴（52）師も、状態