歌手のさくらまや（27）が7日、自身のXを更新し、近影を披露するとともに、大学院修了・博士課程受験を伝えた。【写真】27歳のさくらまや「大学院修士修了の通知が届きました」さくらは「私ごとですが、日本大学大学院修士修了の通知が届きました」と報告し、書類を持って笑顔ショット。さらに「お仕事の都合や（夏にミュージカルがあるので）学費の工面もあり、1年置きまして来春博士課程の受験に臨みます（次は3年間ですもの