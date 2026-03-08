インド各地で4日、ヒンズー教の伝統的な祭り「ホーリー」が開催された。春の訪れと豊作を祝うこの祭りでは、人々が色鮮やかな粉や水を掛け合い、街全体がカラフルに彩られる。参加者は「善が悪に打ち勝つ」というメッセージのもと、カーストの違いを乗り越えて一体となり、DJの音楽や伝統的な踊りに合わせて熱狂した。春の訪れ祝う伝統祭で街中がカラフルな色彩に広場にぎゅうぎゅうに集まり、両手をあげる人たち。その手は、真っ