大谷の衝撃弾に韓国実況も“絶句”■日本 8ー6 韓国（7日・東京ドーム）野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手（ドジャース）が7日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドC組の韓国戦に「1番・指名打者」で先発出場した。第2打席で2試合連発となる同点弾を放つと、あまりに衝撃的な一打に韓国のテレビ実況では思わずため息と沈黙が流れた。1点ビハインドで迎えた3回だった。1死走者なし、カウント1-1か