◆オープン戦阪神―巨人（８日・甲子園）巨人・田中将大投手（３７）が今季２度目の実戦で初先発し、３回３１球で１安打無失点と好投した。最速は１４７キロを計測。スプリット、カットボール、カーブ、スライダー、ツーシームと多彩な変化球でも翻弄した。甲子園での登板は昨年３月９日のオープン戦以来、約１年ぶり。初回はピンチを招くも無失点でスタートした。先頭・近本に四球を与えたが、続く中野を三ゴロ。１死二塁か