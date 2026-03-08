◆オープン戦阪神―巨人（８日・甲子園球場）巨人の松本剛外野手がオープン戦初盗塁をマークした。「２番・中堅」で先発出場し、０―０の３回２死で二塁後方にポトリと落ちる安打で出塁。続く泉口への５球目の投球が外に外れて捕手が走者に対して目を切った隙を見逃さず、スタートを切った。ディレイドスチールで二盗を成功させてチャンスメイク。得点にはつながらなかったものの、状況判断力が光った。昨年のチーム盗塁数