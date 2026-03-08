◆ＷＢＣ１次ラウンドＢ組米国９―１英国（７日・米テキサス州ヒューストン＝ダイキン・パーク）米国のジャッジ主将（ヤンキース）が、英国戦で外野フェンスの電光掲示板を破壊する強烈な一打を放った。「３番・右翼」でスタメン出場。６―１で迎えた１死一、三塁で、内角への２球目を鋭く振り抜くと、低空のまま左翼フェンスを直撃した。打球速度１０９・５マイル（約１７６・２キロ）で当たりが良すぎ、単打どまりで１打