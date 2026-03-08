◆ＷＢＣ１次ラウンドＣ組韓国―台湾（８日・東京ドーム）ともに１次ラウンド突破の可能性を残す韓国と台湾の、“絶対に負けられない戦い”にプレーボールが宣告された。今大会、ここまで韓国は１勝１敗、台湾は１勝２敗とあって、両チームともに負けは許されない状況にある。東京ドームには超満員の大観衆が詰めかけた。そのほとんどが台湾ファンという、韓国にとっては完全アウェーの中、逆転弾が飛び出たのは１点ビハイ