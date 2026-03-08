８日、記者会見に臨む王毅氏。（北京＝新華社記者／王曦）【新華社北京3月8日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は8日、第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議の記者会見で、次のように述べた。多元的共生こそ人類社会の本来の姿で、多極共存こそ国際社会のあるべき姿である。中国は決して「国強必覇（国は強くなれば 必ず覇を唱える）」の古い道を歩まず、「大国が共に世界を統治する」というロジ