イスラエル軍の空爆により破壊されたガザ地区北部ガザ市内の建物を捜索する人たち。（２０２５年３月１９日撮影、ガザ＝新華社配信）【新華社北京3月8日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は8日、第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議の記者会見で、パレスチナ問題について次のように述べた。混乱と戦争はパレスチナ人の宿命ではない。世界のほかの地域の人々と同様、パレスチナも戦火を免れ、平和