ガザ地区のジャバリア難民キャンプで、廃虚となった街を眺めるパレスチナ人の少年。（２０２５年１月２９日撮影、ガザ＝新華社配信）【新華社北京3月8日】中国の王毅（おう・き）共産党中央政治局委員・外交部長は8日、第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議の記者会見で、パレスチナ問題について次のように述べた。ガザ情勢は国際信義のボトムラインに関わる。パレスチナ問題を解決するための広く認められた合理的なプラ